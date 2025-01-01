Gut gewürzt ist halb gerechnetJetzt kostenlos streamen
Knossis Kingdom
Folge 3: Gut gewürzt ist halb gerechnet
19 Min.Ab 12
Sport, Mathematik UND Cayenne-Pfeffer?! Bei der scharfen Ballschlacht kommen unsere Held:innen an ihre physischen, geistigen und kulinarischen Grenzen. Doch am Ende des Tages zählt nur, ob der König gut unterhalten war...
