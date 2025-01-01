Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Lebkuchen-ChristbaumschmuckJetzt kostenlos streamen
Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Lebkuchen-Christbaumschmuck
4 Min. Ab 6
Diese Folge der Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt widmet sich köstlichem Christbaumschmuck. Oliver Hoffinger plaudert gemeinsam mit Florentina von „Stories on a Plate“, was man bei Lebkuchen beachten muss. Gemeinsam zaubern sie süßen Lebkuchen-Christbaumschmuck, der sicherlich sehr rasch vernascht werden wird. Auch Tipps & Tricks rund um die Lagerung von Lebkuchen verrät Oliver.
6
