Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Lebkuchen-Christbaumschmuck

PULS 4
Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Lebkuchen-Christbaumschmuck

Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Lebkuchen-ChristbaumschmuckJetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Lebkuchen-Christbaumschmuck

4 Min.Ab 6

Diese Folge der Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt widmet sich köstlichem Christbaumschmuck. Oliver Hoffinger plaudert gemeinsam mit Florentina von „Stories on a Plate“, was man bei Lebkuchen beachten muss. Gemeinsam zaubern sie süßen Lebkuchen-Christbaumschmuck, der sicherlich sehr rasch vernascht werden wird. Auch Tipps & Tricks rund um die Lagerung von Lebkuchen verrät Oliver.

Alle verfügbaren Folgen