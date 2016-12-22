Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Weihnachtliche Ombrè-TorteJetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 22.12.2016: Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Weihnachtliche Ombrè-Torte
4 Min.Folge vom 22.12.2016Ab 6
Was wäre Weihnachten ohne eine köstliche Weihnachtstorte? In der letzten Folge der Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt zeigt Ihnen Oliver Hoffinger gemeinsam mit Marian vom Blog „Mann backt“, wie man eine köstliche Ombrè-Torte bäckt. Erfahren Sie Tipps & Tricks rund um den Teig, der köstlichen Creme und die Verarbeitung von Fondant und welche Bedeutung das Wort „Ombrè“ hat. Die Torte ist ein wirklicher absoluter Hingucker auf jedem Weihnachtstisch und schmeckt verführerisch köstlich. Das Rezept zum Nachbacken sowie weitere Tipps & Tricks finden Sie auch auf www.oetker.at!
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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