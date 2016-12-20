Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Coole Mini-Muffin-KidsJetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 20.12.2016: Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Coole Mini-Muffin-Kids
4 Min.Folge vom 20.12.2016Ab 6
Mit Kindern im Haushalt wird einerseits überdurchschnittlich oft, besonders, viel und gerne gebacken. Deshalb bäckt und dekoriert in dieser Folge der Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt Oliver Hoffinger gemeinsam mit Nina und Sarah vom Blog „Sisters little Bakery“ cool dekorierte Mini-Muffin-Kids. Oliver verrät tolle Tipps & Tricks rund ums Verarbeiten von Fondant und die zwei Schwestern zeigen, wie schnell & einfach Muffins in coole Kids verwandelt werden. Das Rezept zum Nachbacken sowie weitere Tipps & Tricks finden Sie auch auf www.oetker.at
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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