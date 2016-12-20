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Koch mit Oliver

Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Coole Mini-Muffin-Kids

PULS 4Folge vom 20.12.2016
Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Coole Mini-Muffin-Kids

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Koch mit Oliver

Folge vom 20.12.2016: Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt: Coole Mini-Muffin-Kids

4 Min.Folge vom 20.12.2016Ab 6

Mit Kindern im Haushalt wird einerseits überdurchschnittlich oft, besonders, viel und gerne gebacken. Deshalb bäckt und dekoriert in dieser Folge der Dr. Oetker Weihnachtswerkstatt Oliver Hoffinger gemeinsam mit Nina und Sarah vom Blog „Sisters little Bakery“ cool dekorierte Mini-Muffin-Kids. Oliver verrät tolle Tipps & Tricks rund ums Verarbeiten von Fondant und die zwei Schwestern zeigen, wie schnell & einfach Muffins in coole Kids verwandelt werden. Das Rezept zum Nachbacken sowie weitere Tipps & Tricks finden Sie auch auf www.oetker.at

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