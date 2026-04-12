Kommissar Rex (1/6): Wien sehen und sterbenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 1: Kommissar Rex (1/6): Wien sehen und sterben
Ein Bombenanschlag, ein Toter im Fiaker und ein rätselhaftes Agentenspiel setzen die Ermittler unter Druck. Kommissar Rex kehrt zurück: Max Steiner und Polizeihund Rex geraten in einen heiklen Einsatz, als ein Mann auf einer Bombe im Restaurant festsitzt. Er entkommt zwar der Explosion, stirbt jedoch am nächsten Tag während einer Fiakerfahrt auf rätselhafte Weise. Ein falscher Ausweis lässt auf einen Agenten hindeuten, und nur der Vorname einer mysteriösen Frau führt weiter. Gemeinsam mit Kollege Felix Burger folgt Max den Spuren eines tödlichen Komplotts. Besetzung: Maximilian Brückner (Chefinspektor Max Steiner) Ferdinand Seebacher (Inspektor Felix Burger) Doris Golpashin (Majorin Evelyn Leitner) Alfred Dorfer (Dr. Tom Wippler, Pathologe) Sophie Borchhardt (Anna Lang) Marie Burchard (Sarah Lang) Stefano Bernardin (Sascha Trautmann) August Wittgenstein (Martin Vrenker) Adriane Grzadziel (Lisa Vrenker) Norman Hacker (Kutscher) Marie von Reibnitz (Rhea Wanger) Regie: Andreas Kopriva Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick