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Kommissar Rex

Kommissar Rex (2/6): Laib und Leben

ORF1Staffel 1Folge 2vom 13.04.2026
Kommissar Rex (2/6): Laib und Leben

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Kommissar Rex

Folge 2: Kommissar Rex (2/6): Laib und Leben

89 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Ein toter Bäcker, viele Verdächtige: Rex sucht die Wahrheit in einem Dorf voller geheimnisvoller Motive. In der Backstube wird der Bäcker Hans Schlager frühmorgens von seinem Sohn tot im Ofen entdeckt. Schnell zeigt sich, dass der streitlustige Bäcker zahlreiche Feinde hatte. Mehrere Nachbarn geraten ins Visier der Ermittler, darunter ein Buchhändler und eine Apothekerin. Während Max und Felix die Verdächtigen befragen, stößt Kommissar Rex auf entscheidende Spuren und bringt Licht in den rätselhaften Mordfall. Besetzung: Maximilian Brückner (Chefinspektor Max Steiner) Ferdinand Seebacher (Inspektor Felix Burger) Doris Golpashin (Majorin Evelyn Leitner) Alfred Dorfer (Dr. Tom Wippler, Pathologe) Sophie Borchhardt (Anna Lang) Marie Burchard (Sarah Lang) Martin Leutgeb (Hans Schlager) Dominic Marcus Singer (Manuel Schlager) Katja Lechthaler (Elisabeth Prinz) Paul Matic (Jakob Hölzl) Michael Edlinger (Christian Schilling) Tamara Romera Ginés (Clara Morales) Juergen Maurer (Christoph Draeger) Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Marcel Kawentel, Timo Lombeck Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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