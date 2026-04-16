Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/14): Tanz auf dem Vulkan

ORF2Staffel 1Folge 36vom 16.04.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/14): Tanz auf dem Vulkan

Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/14): Tanz auf dem VulkanJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 36: Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/14): Tanz auf dem Vulkan

46 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Der Untersuchungshäftling Borek wird von seinem Komplizen Kaschinski gewaltsam befreit. Als sie versuchen, gestohlenes Plutonium außer Landes zu bringen, wird einer der beiden verletzt. Der andere flüchtet vor der Polizei in eine Ballettschule und nimmt eine Unterrichtsklasse als Geisel. Moser zeigt Rex den Weg zum Ballettsaal und als einige Geiseln freigelassen werden, schlüpft Rex in den Lehrsaal. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Henryk Ryszard Nolewajka (Borek) Grzegorz Emanuel (Kaschinski) Susanne Wilhelmina (Ballettlehrerin) Regie: Detlef Rönfeldt Buch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
ORF2
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 1 Staffeln und Folgen