Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/14): Tanz auf dem VulkanJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 36: Kult-Serie "Kommissar Rex" (5/14): Tanz auf dem Vulkan
Der Untersuchungshäftling Borek wird von seinem Komplizen Kaschinski gewaltsam befreit. Als sie versuchen, gestohlenes Plutonium außer Landes zu bringen, wird einer der beiden verletzt. Der andere flüchtet vor der Polizei in eine Ballettschule und nimmt eine Unterrichtsklasse als Geisel. Moser zeigt Rex den Weg zum Ballettsaal und als einige Geiseln freigelassen werden, schlüpft Rex in den Lehrsaal. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Henryk Ryszard Nolewajka (Borek) Grzegorz Emanuel (Kaschinski) Susanne Wilhelmina (Ballettlehrerin) Regie: Detlef Rönfeldt Buch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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