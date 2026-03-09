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Kommissar Rex Staffel 2

Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/15): Entführt

ORF2Staffel 1Folge 11vom 09.03.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/15): Entführt

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Kommissar Rex Staffel 2

Folge 11: Kult-Serie "Kommissar Rex" (11/15): Entführt

47 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Der wohlhabende Industrielle Erich Staller wird entführt. Seine Frau soll Lösegeld in Millionenhöhe aufbringen. Kommissar Moser vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Mord an einem Rentner und der Entführung. Frau Staller verweigert jede Zusammenarbeit und so muss Rex bei der Überwachung der Frau einschreiten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, als der Entführte für eine lebensgefährliche Überraschung sorgt. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Rolf Hoppe (Erich Staller) Daniela Ziegler (Heidi Staller) Johann Nikolussi (Fritz Morak) Klaus H. Zmorek (Otto Hartmann) Regie: Wolfgang Dickmann Buch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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