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Kommissar Rex Staffel 2

Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Tod eines Kindes

ORF2Staffel 1Folge 8vom 08.03.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Tod eines Kindes

Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Tod eines KindesJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 2

Folge 8: Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Tod eines Kindes

47 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

Die Ermittlungen begannen mit einem schockierenden Fund in einem Wiener Freibad: Ein Mädchen wurde tot im Becken aufgefunden. Da es dort nicht ertrunken war, setzte Moser auf eine Falle mithilfe der Geldbörse. Ein Verdächtiger geriet zwar in Haft, hatte aber ein Alibi. Auch ein Ladenbesitzer gestand die Tat – doch seine Angaben zum Tathergang blieben widersprüchlich. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Susanne Czepl (Frau Oswald) August Schmölzer (Herr Oswald) Robert Taurer (Stanek) Drehbuch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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