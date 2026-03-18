Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex Staffel 3

Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/12): Ein Engel auf vier Pfoten

ORF2Staffel 3Folge 10vom 18.03.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/12): Ein Engel auf vier Pfoten

Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/12): Ein Engel auf vier PfotenJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 3

Folge 10: Kult-Serie "Kommissar Rex" (10/12): Ein Engel auf vier Pfoten

95 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Während Weihnachten im Büro von Kommissar Moser beginnt, fallen auf einem Eishockeyplatz Schüsse und ein Junge wird entführt. Die Spur führt ins Reptilienhaus, wo Rex von einer Giftschlange gebissen wird. In der Nacht vor Weihnachten liefert eine kleine Zeugin den entscheidenden Hinweis. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Detlef Bothe (Edi Nemec) Alexander Strobele (Heinz Brunnser) Michael Lesch (professor Richter) Regie: Hans Werner Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex Staffel 3
ORF2
Kommissar Rex Staffel 3

Kommissar Rex Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen