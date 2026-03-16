Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter HypnoseJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 3
Folge 7: Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/12): Unter Hypnose
Karin Friedel erwacht neben ihrem toten Freund, in dessen Brust ein Küchenmesser steckt. An die Nacht kann sie sich nicht erinnern. Während die Mutter des Toten erstaunlich gelassen reagiert, bestätigt eine Psychiaterin den Verdacht von Richard Moser: Karin wurde in der Mordnacht hypnotisiert. Die Spur führt in ein esoterisches Zentrum. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Hans-Michael Rehberg (Dr. Alexej Weiss) Gisela Uhlen (Gerda Baumann) Oana Solomonescu (Karin Friedel) Regie: Wolfgang Dickmann Buch: Peter Hajek Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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