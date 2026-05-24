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Kommissar Rex Staffel 3

Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/12): Jagd nach einer Toten

ORF2Staffel 3Folge 30vom 24.05.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/12): Jagd nach einer Toten

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Kommissar Rex Staffel 3

Folge 30: Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/12): Jagd nach einer Toten

46 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12

Die junge Karin Sandner bricht auf der Straße zusammen. Noch im Krankenhaus stirbt sie an Herz-Kreislauf-Versagen. Am nächsten Morgen wird ein Pförtner erwürgt aufgefunden, und die Tote ist aus der Leichenkammer verschwunden. Der arbeitslose Mann der Toten verweigert die Zusammenarbeit mit der Polizei. Rex wird auf eine harte Probe gestellt. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Andreas Patton (Wolfgang Brendel) Atto Suttarp (Egon Kunert) Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Hajek und Peter Moser Bildquelle: Ali Schafler/Beta Film/ORF

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