Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/12): Warum starb RomeoJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 3
Folge 31: Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/12): Warum starb Romeo
Während einer Aufführung von Romeo und Julia wird der Hauptdarsteller von einem herabstürzenden Dekorationsstück erschlagen. Es war Mord. Unter den Theaterleuten gibt es viele Verdächtige, und Intrigen erschweren die Ermittlungen. Ein weiterer Mordversuch gibt dem Fall eine neue Wendung. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Anette Hellwig (Sabine) Svantje Wascher (Beate) Thomas Bestvater (Franz) Sandra Nedeleff (Clara) Drehbuch: Bernhard Schärfl, Peter Hajek und Peter Moser Regie: Oliver Hirschbiegel Bildquelle: Ali Schafler/Beta Film/ORF
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