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Kommissar Rex Staffel 3

Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/12): Warum starb Romeo

ORF2Staffel 3Folge 31vom 25.05.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/12): Warum starb Romeo

Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/12): Warum starb RomeoJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 3

Folge 31: Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/12): Warum starb Romeo

46 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Während einer Aufführung von Romeo und Julia wird der Hauptdarsteller von einem herabstürzenden Dekorationsstück erschlagen. Es war Mord. Unter den Theaterleuten gibt es viele Verdächtige, und Intrigen erschweren die Ermittlungen. Ein weiterer Mordversuch gibt dem Fall eine neue Wendung. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Anette Hellwig (Sabine) Svantje Wascher (Beate) Thomas Bestvater (Franz) Sandra Nedeleff (Clara) Drehbuch: Bernhard Schärfl, Peter Hajek und Peter Moser Regie: Oliver Hirschbiegel Bildquelle: Ali Schafler/Beta Film/ORF

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