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Kommissarin Seiler ermittelt

Kommissarin Seiler ermittelt - Untreu

ORF2Staffel 1Folge 4vom 14.06.2026
Kommissarin Seiler ermittelt - Untreu

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Kommissarin Seiler ermittelt

Folge 4: Kommissarin Seiler ermittelt - Untreu

93 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

Der Mord an einem erfolgreichen Software-Unternehmer und das spurlose Verschwinden seiner Frau und Tochter zerstört die scheinbare Musterfamilie Belovalek. Kommissarin Mona Seiler übernimmt den Fall und tappt erst einmal im Dunkeln. Weder gibt es Zeugen, noch klare Hinweise auf die dahinterliegenden Tatmotive, da neben der gesamten Barschaft auch die engsten Angehörigen - Hausfrau Karin und ihre 16-jährige Tochter Maria - verschwunden sind. Erst nach und nach kommt ans Licht, dass die Bilderbuch-Ehe der Belolaveks reine Fassade gewesen ist. Mit Mariele Millowitsch (Mona Seiler), Max von Thun (Kommissar Fischer), Katja Weitzenböck (Karin Belolavek), Adele Neuhauser (Theresa Leitner), Roland Koch (Anton), Jenny Ulrich (Maria Belolavek), Ankie Beilke (Kai Lemberger), Nikolai Kinski (Milan Farkas) u.a. Regie: Rainer Matsutani Bildquelle: ORF/RTL

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