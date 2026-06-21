Kommissarin Seiler ermittelt - Damals warst du stillJetzt kostenlos streamen
Kommissarin Seiler ermittelt
Folge 5: Kommissarin Seiler ermittelt - Damals warst du still
Der Fund einer Leiche in einem abgelegenen Park führt Kommissarin Mona Seiler auf die Spur eines Serienkillers, der seit drei Jahren nicht mehr aktiv war. Aus Sorge vor weiteren Taten zieht sie den Profiler Oliver Kern hinzu. Für ihn rückt bald der charismatische Psychotherapeut Fabian Plessen in den Fokus - ein Mann, der ihm bereits bekannt ist. Besetzung: Mariele Millowitsch (Mona Seiler) Max von Thun (Kommissar Fischer) Roland Koch (Anton) Bernhard Schir (Oliver Kern) Helmut Berger (Fabian Plessen) Thomas Darchinger (Klaus Degenhardt) Ooma Devi Liebich (Lisa Plessen) Lavinia Wilson (Jasmin Krieger) Regie: Rainer Matsutani Drehbuch: Peter Petersen, Rainer Matsutani Kamera: Clemens Messow Musik: Wolfram de Marco Bildquelle: ORF/RTL
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