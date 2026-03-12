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Kottan ermittelt

Kottan ermittelt: Hartlgasse 16a

ORF IIIStaffel 1Folge 51vom 12.03.2026
Kottan ermittelt: Hartlgasse 16a

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Kottan ermittelt

Folge 51: Kottan ermittelt: Hartlgasse 16a

91 Min.Folge vom 12.03.2026

Mord in der Hartlgasse – und Major Kottan hat alle Hände voll zu tun! Als eine Pensionistin tot in ihrer Wohnung gefunden wird, beginnt für den schrulligen Ermittler ein Fall voller schräger Figuren, dubioser Geheimnisse und typisch wienerischem Schmäh. Kult, Krimi und feiner schwarzer Humor: Kottan ermittelt mit Peter Vogel als unvergesslicher Major Kottan. Besetzung: Peter Vogel (Kottan) C. A. Tichy (Schrammel) Louise Martini (Erika Matula) Heinz Ehrenfreund (Lerch) Luise Prasser (Frau Schwab) Regie: Peter Patzak Buch: Helmut Zenker Bildquelle: ORF/Satel Film

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