Kottan ermittelt: Hartlgasse 16aJetzt kostenlos streamen
Kottan ermittelt
Folge 51: Kottan ermittelt: Hartlgasse 16a
91 Min.Folge vom 12.03.2026
Mord in der Hartlgasse – und Major Kottan hat alle Hände voll zu tun! Als eine Pensionistin tot in ihrer Wohnung gefunden wird, beginnt für den schrulligen Ermittler ein Fall voller schräger Figuren, dubioser Geheimnisse und typisch wienerischem Schmäh. Kult, Krimi und feiner schwarzer Humor: Kottan ermittelt mit Peter Vogel als unvergesslicher Major Kottan. Besetzung: Peter Vogel (Kottan) C. A. Tichy (Schrammel) Louise Martini (Erika Matula) Heinz Ehrenfreund (Lerch) Luise Prasser (Frau Schwab) Regie: Peter Patzak Buch: Helmut Zenker Bildquelle: ORF/Satel Film
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