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Kottan ermittelt

Kottan ermittelt: Der Geburtstag

ORF IIIStaffel 1Folge 52vom 12.03.2026
Kottan ermittelt: Der Geburtstag

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Kottan ermittelt

Folge 52: Kottan ermittelt: Der Geburtstag

88 Min.Folge vom 12.03.2026

Kottans Geburtstag wird zum Albtraum! Im winterlichen Augebiet bei Tulln feiern Kottan, Kollegen und Familie am Lagerfeuer. Tochter Sissi ist im Gasthaus mit Freunden – bis ein Mädchen aus der Runde ermordet wird. Ein Freund gerät unter Verdacht, doch schon bald erschüttert ein weiterer Mord die Idylle. Kottan ermittelt in seinem letzten Fall mit Peter Vogel, unterstützt von Bibiana Zeller und Birgit Machalissa. Spannung pur in der Kultserie! Bildquelle: ORF/Satel Film

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