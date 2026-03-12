Kottan ermittelt: Der GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Kottan ermittelt
Folge 52: Kottan ermittelt: Der Geburtstag
88 Min.Folge vom 12.03.2026
Kottans Geburtstag wird zum Albtraum! Im winterlichen Augebiet bei Tulln feiern Kottan, Kollegen und Familie am Lagerfeuer. Tochter Sissi ist im Gasthaus mit Freunden – bis ein Mädchen aus der Runde ermordet wird. Ein Freund gerät unter Verdacht, doch schon bald erschüttert ein weiterer Mord die Idylle. Kottan ermittelt in seinem letzten Fall mit Peter Vogel, unterstützt von Bibiana Zeller und Birgit Machalissa. Spannung pur in der Kultserie! Bildquelle: ORF/Satel Film
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