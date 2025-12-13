kreuz & quer nah dran: Männerchor mit DameJetzt kostenlos streamen
Im kleinen Ort Zlan (Gemeinde Stockenboi, Kärnten), in dem vor allem evangelische Christen leben, versammeln sich Männer, um zu singen. Der Männerchor wird von einer Frau geleitet: Der Organistin Katrin Winkler. In der Geschichte dieser Dorfgemeinschaft spielen weitere Menschen eine wichtige Rolle: Etwa Matthias Granitzer, Landwirt, Komponist und Sänger im Chor, und Pfarrerin Andrea Mattioli, die das Dorf bald verlässt, um Superintendentin von Kärnten und Osttirol zu werden. Somit steht in der Sendung Gemeinschaft, Musik und das, was ein Dorf zusammenhält, im Fokus. Es wird ein Blick auf die christliche Religionsgeschichte geworfen und dem Konzept „Menschenwürde“ in verschiedenen religiösen Traditionen nachgegangen. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH
