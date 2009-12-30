Das Geheimnis der Molly RoseJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 11: Das Geheimnis der Molly Rose
Vor 30 Jahren haben sie sich auf dem Hamburger Kietz kennen gelernt: Helmut Binz, Uwe Weidemann und Christian Lange. Nun feiern sie ihr Wiedersehen bei einem Törn auf der Ostsee. Doch plötzlich taucht wie aus dem Nichts ein Maskierter in einem Schlauchboot auf und zwingt die drei Freunde mit vor-gehaltener Waffe, ihm ihre Yacht zu überlassen. Als sich Binz zur Wehr setzt, löst sich ein Schuss. Getroffen bricht er zusammen. Der Maskierte ergreift mit der gekaperten Yacht die Flucht und lässt die Männer mit ihrem schwerverletzten Freund in dem Schlauchboot zurück. Als die Küstenwache die hilflos auf der Ostsee treibenden Männer birgt, ist es für Binz schon zu spät: Mit letzter Kraft haucht er die Worte "Molly Rose", bevor er an Bord der Albatros II stirbt. Während Weidemann und Lange noch um ihren Freund trauern, beginnt die Küstenwache mit den Ermittlungen. Was hat es mit den mysteriösen letzten Worten des Verstorbenen auf sich? Molly Rose - handelt es sich dabei um eine Frau, um ein Schiff - oder etwas ganz anderes? Es stellt sich heraus, dass die drei Freunde die Yacht extra für den Törn gechartert hatten. Der Eigentümer ist ein windiger Geschäftsmann, der ein-schlägig vorbestraft ist. Erst vor kurzem hatte er die Versicherungsprämie für die gekaperte Yacht erhöht. Hat er den Raub selbst inszeniert, um die Prämie zu kassieren? Parallel dazu ermitteln Kapitän Ehlers und seine Crew den Besitzer des Schlauchbootes, einen Hafenarbeiter der behauptet, das Schlauchboot sei ihm gestohlen worden. Doch auch in der Vergangenheit der drei Freunde tun sich dunkle Flecken auf. Offenbar war deren Verhältnis nicht ganz so harmonisch, wie von ihnen be-hauptet. Sie alle haben seinerzeit auf Sankt Pauli um die gleiche Bardame gebuhlt: Eine Frau mit dem Namen Molly Rose, die kurzzeitig auch Eigentümerin der gestohlenen Yacht war. Kapitän Ehlers und seine Crew stehen vor einem Rätsel: Was ist das Geheimnis der "Molly Rose"?
