Küstenwache
Folge 2: Im Rausch der Freiheit
Auf der "Nordlynd" herrscht Kapitän Schmitt mit harter Hand über eine Gruppe vorbestrafter Jugendlicher, die auf dem Segelschiff Erziehungsmaßnahmen "verordnet" bekommen. Als Schmitt den 17-jährigen Hassan zur Strafe das Deck mit seiner Zahnbürste putzen lässt, kommt es zur Meuterei. Schmitt und die beiden Erzieher Jochen Goltz und Rosi Riedel werden von den Jugendlichen kurzerhand über Bord geworfen. Während die neue Bootsfrau Simone von Ahlbeck ihren Dienst auf der "Albatros" antritt, erhält die Küstenwache von einer Fähre den Hinweis auf die Erzieher, die sich auf eine Untiefentonne retten konnten. Schmitt berichtet von der Meuterei und stellt die Jugendlichen als gemeingefährliche Kriminelle dar. Unterdessen feiern Hassan, Olli, Razze und Nat ihre wiedergewonnene Freiheit und träumen von einem Leben in der Karibik. Da das Schiff nur ungenügend mit Proviant versorgt ist und die Bordkasse unauffindlich bleibt, kapert die Gruppe einen Motorsegler. Als der Notruf des Skippers auf der "Albatros" eingeht, nimmt Kapitän Ehlers die Verfolgung auf, eine wilde Hetzjagd beginnt, die für die Jungen in einem Desaster endet.
