Küstenwache
Folge 3: Götterdämmerung
Die "Albatros" erhält eine Seenotmeldung von einem U-Boot der Marine: eine Segelyacht hat Feuer gefangen. Als Kapitän Ehlers eintrifft, übernehmen Unterbaur und Sandhoff sofort die Brandbekämpfung. Funker Kamp soll die Schiffbrüchigen, die sich bereits auf dem U-Boot befinden, bergen und auf das Küstenwache-Schiff bringen. Unterbaur stellt sofort fest, dass der Brand an Bord der Yacht mutwillig gelegt worden ist, und im gleichen Moment entdeckt Ehlers mit Entsetzen das "Albatros"-Schlauchboot auf dem Wasser treibend - ohne eine Spur von Kamp. Als das U-Boot abtaucht, wird der Mannschaft schnell klar, dass der Notfall eine Falle war, um das U-Boot zu entführen. Doch wer steckt hinter dieser waghalsigen Aktion? Fieberhaft beginnt Ehlers zu ermitteln, und bald stößt er auf die Namen der Geiselnehmer, die die Besatzung der U-22 und Kamp in ihre Gewalt gebracht haben: Wolfgang Brehmer, einst legendärer U-Boot-Kapitän, jetzt ein verbissener Umweltaktivist, und Sven Fischer, ein skrupelloser Waffenhändler. Von der Marine erfährt die Küstenwache, dass sich an Bord des Unterseebootes spezielle Torpedos befinden, die bei einem NATO-Manöver getestet werden sollten. Ehlers beschließt, entgegen der strikten Anweisung von Einsatzleiter Gruber, die Verfolgung des U- Bootes aufzunehmen. Währenddessen versuchen Kamp und Bernd Normann, der ebenfalls gefangengesetzte Kapitänleutnant der U-22, die "Albatros" auf ihre Position in den Tiefen der Ostsee aufmerksam zu machen. Die Situation eskaliert, als die Entführer Brehmer und Fischer heftig zu streiten anfangen, denn jeder der beiden verfolgt ein eigenes Ziel.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick