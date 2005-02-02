Küstenwache
Folge 6: Das Erbe des Matrosen
Kalle Schneidewind befindet sich mit seinem alten Freund Knut Meinert und dessen Tochter Sylvie auf dem Rückweg von einem Kutter-Ausflug nach Estland. Plötzlich kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall: Nach einem Streit zwischen Sylvie und dem alten Ausflugsschiffer Knut erleidet dieser einen lebensbedrohlichen Asthma-Anfall. Verzweifelt sucht Sylvie nach seinem Asthmaspray und drückt in letzter Sekunde ihrem nach Luft ringenden Vater das Medikament in die Hand. Doch statt der erhofften Besserung wird der Anfall schlimmer, und Meinert sinkt bewusstlos in sich zusammen. Schneidewind versucht ihm noch zu helfen, doch leider vergebens - Meinert stirbt in seinen Armen. Kapitän Ehlers und seine Crew, die von Schneidewind informiert wurden, transportieren den Leichnam von Meinert ab. Bei genauerer Betrachtung stellt Sanitäter Kai Norge eine bläuliche Verfärbung an dessen Lippen fest. Seine Vermutung: Meinert wurde vergiftet. Es stellt sich schließlich heraus, dass Meinert mit Kaliumcyanid ermordet wurde. Doch warum sollte jemand den alten Seebären umbringen? Bei der Durchsuchung von Meinerts Kutter stößt die Crew der 'Albatros' auf ein Geheimfach in der Kajüte, in einem weiteren Versteck befindet sich eine größere Bargeldsumme. Hatte sich Meinert mit Schmuggelgut sein geringes Einkommen aufgebessert? Die Ermittlungen führen die Küstenwache zu dem Inhaber eines kleinen Ausflugbüros: Thomas Klinger. Er hatte bislang Meinert die Touristen für diverse Ausflugstouren auf der Ostsee vermittelt. Irgendwelche Verstrickungen in Schmuggeleien allerdings streitet Klinger heftig ab. Zur gleichen Zeit ermittelt Kalle Schneidewind auf eigene Faust, denn er will nicht glauben, dass seine ehemaligen Kollegen Sylvie zu den Verdächtigen zählen. Schon bald jedoch muss er entsetzt feststellen, dass Meinert krumme Geschäfte mit einem estnischen Hehler abgewickelt hatte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick