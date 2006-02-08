Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Preis der Freiheit

KultKrimiStaffel 9Folge 2vom 08.02.2006
Preis der Freiheit

Preis der FreiheitJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 2: Preis der Freiheit

44 Min.Folge vom 08.02.2006Ab 12

Der Kapitän des Kutters "Aurora" meldet nachts über Funk einen Brand an Bord eines Transportfrachters. Als er auf diesen zufährt, um der Besatzung des unbekannten Frachters zu Hilfe zu kommen, steuert er ab und entfernt sich schnell. Kurz darauf fischt die alarmierte Küstenwache neben verkohltem Treibgut drei auf Planken liegende Menschen aus dem Wasser. Kapitän Ehlers macht sich an die Aufklärung des mysteriösen Falls.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen