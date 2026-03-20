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Land und Leute

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ORF2Staffel 1Folge 53vom 20.03.2026
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Folge 53: Land und Leute

25 Min.Folge vom 20.03.2026

Ein Winzer aus dem Burgenland zeigt, wie Wein fälschungssicher gemacht wird. In Kärnten steht die Rettung eines engagierten Wirtshauses im Fokus. In der Steiermark werden Spezialitäten rund um den Kren vorgestellt, und in Südtirol werden die Arbeiten der Herrgottschnitzer gezeigt.

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