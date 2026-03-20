Land und Leute
Folge 53: Land und Leute
25 Min.Folge vom 20.03.2026
Ein Winzer aus dem Burgenland zeigt, wie Wein fälschungssicher gemacht wird. In Kärnten steht die Rettung eines engagierten Wirtshauses im Fokus. In der Steiermark werden Spezialitäten rund um den Kren vorgestellt, und in Südtirol werden die Arbeiten der Herrgottschnitzer gezeigt.
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