Land und Leute
Folge 54: Land und Leute
25 Min.Folge vom 03.04.2026
Knall, Feuer, Handwerk: "Land und Leute" zeigt Österreichs Osterbräuche. In Kärnten sorgt das "Kondl-Schießen" mit Milchkannen für laute Detonationen. Im Burgenland entstehen kunstvolle Eier durch "Eierkratzen", in Unterschützen symbolisieren Osterfeuer die Auferstehung. In Steyr gewinnt österliches Brauchtum neu an Bedeutung – getragen vor allem von Frauen. Bildquelle: ORF
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