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Land und Leute

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ORF2Staffel 1Folge 54vom 03.04.2026
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Folge 54: Land und Leute

25 Min.Folge vom 03.04.2026

Knall, Feuer, Handwerk: "Land und Leute" zeigt Österreichs Osterbräuche. In Kärnten sorgt das "Kondl-Schießen" mit Milchkannen für laute Detonationen. Im Burgenland entstehen kunstvolle Eier durch "Eierkratzen", in Unterschützen symbolisieren Osterfeuer die Auferstehung. In Steyr gewinnt österliches Brauchtum neu an Bedeutung – getragen vor allem von Frauen. Bildquelle: ORF

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