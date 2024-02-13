Florian David Fitz & Luciano zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 1: Florian David Fitz & Luciano zu Gast
53 Min.Folge vom 13.02.2024Ab 12
Deutschland atmet auf! Endlich weicht die Entertainment-Lücke am späten Dienstagabend wieder Klaas Heufer-Umlauf und einer neuen Staffel Late Night Berlin. Diesmal dabei: Klaas' Winterüberbrückungstätigkeiten, Florian David Fitz auf unbequemen Sitzgelegenheiten und Luciano mit der Performance eines sogenannten Brechers.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
