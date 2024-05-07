Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anke Engelke zu Gast und Sabine wird Schauspielerin

ProSiebenStaffel 2024Folge 13vom 07.05.2024
56 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12

Es ist erst richtig Sommer, wenn die letzte reguläre Folge Late Night Berlin vor der Staffelpause weggeglotzt ist! Aus gegebenem Anlass tischt Klaas ein absolutes Premiumprogramm auf: ein neuer Teil „Weird Germany“, Anke Engelke, die Beatsteaks, Sabine beim Deutschen Filmpreis und (surprise!) Peter Urban.

ProSieben
