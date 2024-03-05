Teddy und Antoine zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 4: Teddy und Antoine zu Gast
55 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Wo man Tedros Teclebrhan einlädt, ist Antoine Burtz nicht weit - hätte Klaas ja wissen können, als er ihn, äh die beiden, eingeladen hat. Außerdem hat Klaas freshe Trends und die Eltern seines Mitarbeiters Andreas abgecheckt und wurde, ist ja klar, auch diese Woche wieder standesgemäß von Jakob überrascht.
