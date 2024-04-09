Palina Rojinski zu Gast und Dating-Test mit KlaasJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 9: Palina Rojinski zu Gast und Dating-Test mit Klaas
53 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12
Eine Sendung wie ein lauer Frühlingsabend: man ist in guter Gesellschaft (Palina Rojinski), es knistert ein bisschen (neuer Teil der Humor-Dating-MAZ) und Musik gibt's auch (Benson Boone mit „Beautiful Things“).
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben