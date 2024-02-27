Stefanie Giesinger zu Gast und das Ergebnis des Raucher-ExperimentsJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Stefanie Giesinger zu Gast und das Ergebnis des Raucher-Experiments
54 Min.Folge vom 27.02.2024Ab 12
Klaas heutige Gäst:innen teilen sich nicht nur einen Anfangsbuchstaben, sondern sind auch gleichermaßen talentiert: Stefanie Giesinger und Stephen Sanchenz bringen fabelhafte Podcastanekdoten und großartige Musik mit. Außerdem hat Klaas seinem Mitarbeiter Leon endgültig das Rauchen abgewöhnt und Jakob einen äußerst eigensinnigen Überasschungsgast organisiert.
