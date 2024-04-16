Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alice Merton zu Gast und Weird Germany

ProSiebenStaffel 2024Folge 10vom 16.04.2024
53 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12

Klaas Heufer-Umlauf höchstpersönlich empfiehlt zum späten Abend: eine Runde lachen (u.a. darüber, wie weird Deutsche Büros sein können), eine Runde gebannt zuhören (z.B. während Alice Merton erzählt) und kurz vorm Schlafengehen nochmal leise mitsummen (in etwa bei Wandas neuem Song „Bei niemand anders“).

