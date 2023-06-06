Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - Musik-Spezial

Late Night Berlin - Musik-Spezial mit Keir

ProSiebenFolge vom 06.06.2023
Late Night Berlin - Musik-Spezial mit Keir

Late Night Berlin - Musik-Spezial mit KeirJetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - Musik-Spezial

Folge vom 06.06.2023: Late Night Berlin - Musik-Spezial mit Keir

47 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12

Je später der Abend, desto besser die Musik: In "Late Night Berlin" spricht Klaas Heufer-Umlauf über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Sport, Gesellschaft und Medien. Aber die Bühne von "Late Night Berlin" ist das ganze Jahr über auch die Adresse für nationale und internationale Musik-Acts. Im Musik-Spezial performt der britische Singer-Songwriter Keir.

Alle verfügbaren Folgen