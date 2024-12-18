Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - Musik-Spezial

ProSiebenFolge vom 18.12.2024
43 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

In einem emotionalen Late Night Berlin Musik Spezial treten MAX&JOY an, um sich mit ihrem neuen Album „Alles Liebe“ einen noch besseren Platz in euren Herzen zu erackern, als sie ohnehin schon haben. Klingt unmöglich? Schaffen sie mit links.

