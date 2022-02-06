Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Episode 6

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 06.02.2022
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 6: Episode 6

104 Min.Folge vom 06.02.2022Ab 12

Die sechste Woche im "Leben leicht gemacht"-Camp startet ganz unter dem Motto "Balance". Die beiden Trainer Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa wollen das körperliche Gleichgewicht ihrer Schützlinge testen. Zusätzlich kann sich das bessere Team auf einen erholsamen Gewinn freuen. Doch auch die innere Balance ist gefragt. Dafür hat Campchefin Dr. Christine Theiss einen neuen Gastcoach mitgebracht: Ex-Stuntfrau und Motivational Speaker Miriam Höller.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Alle 2 Staffeln und Folgen