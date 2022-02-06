Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 6: Episode 6
104 Min.Folge vom 06.02.2022Ab 12
Die sechste Woche im "Leben leicht gemacht"-Camp startet ganz unter dem Motto "Balance". Die beiden Trainer Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa wollen das körperliche Gleichgewicht ihrer Schützlinge testen. Zusätzlich kann sich das bessere Team auf einen erholsamen Gewinn freuen. Doch auch die innere Balance ist gefragt. Dafür hat Campchefin Dr. Christine Theiss einen neuen Gastcoach mitgebracht: Ex-Stuntfrau und Motivational Speaker Miriam Höller.
