Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 8: Episode 8
104 Min.Ab 12
Die 14 verbliebenen Kandidat:innen bei "Leben leicht gemacht" müssen erneut im Paarmodus bestehen. In dieser Woche stellt das ehemalige Curvymodel Angelina Kirsch als Gastcoach das Thema "Selbstwahrnehmung" in den Vordergrund. Ganz unter dem Motto: Body Positivity! Auch Campchefin Christine Theiss hat sich für das dieswöchige Thema eine Challenge ausgedacht. Welches Team setzt sich am Ende durch und rettet sich vor der Waage?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen