Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 7: Episode 7
104 Min.Ab 12
Der Paarmodus läutet die siebte Woche im "Leben leicht gemacht"-Camp ein. Campchefin Christine Theiss möchte dieses Mal selbst als Gastcoach auftreten und ihren Kandidat:innen mithilfe eines morgendlichen Weckrufs verdeutlichen, was das dieswöchige Thema ist: Stressbewältigung! In einer gemeinsamen Boxsession und einem anschließenden Stresstest werden die Paare auf die Probe gestellt. Wer durchhält, erhält einen lang ersehnten Gewinn.
