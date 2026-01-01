Lebendiger Strand
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Lebendiger Strand
Weltweit gibt es viele verschiedene Strände, die zahlreiche Tiere beheimaten. Allerdings verändern Umweltphänomene, die teilweise vom Menschen verursacht werden, die Ökosysteme negativ. In der Doku-Serie wird unter anderem untersucht, wie sich diese Eingriffe auf die Natur auswirken und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Strände zu schützen.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media