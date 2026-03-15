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Lebendiger Strand

Florida

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Florida

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Lebendiger Strand

Folge 1: Florida

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Weltweit gibt es viele verschiedene Strände, die zahlreiche Tiere beheimaten. Allerdings verändern Umweltphänomene, die teilweise vom Menschen verursacht werden, die Ökosysteme negativ. In der Doku-Serie wird unter anderem untersucht, wie sich diese Eingriffe auf die Natur auswirken und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Strände zu schützen.

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