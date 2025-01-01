Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Aktuell ist er tot
74 Min.Ab 12
In Wiesbaden herrscht höchste Alarmbereitschaft. Auf einer der Hauptstraßen der Stadt hat eine Gasleitung ein Leck. Währenddessen werden in Jena Sindy und Petro zu einer Reanimation gerufen. Eine Frau kämpft um das Leben ihres Ehemannes. In Dortmund werden Rosi und Max von einem Anwohner kontaktiert, der sich Sorgen um seinen Nachbarn macht. In Stuttgart versuchen Michael und David eine Patientin aus einer Pflegeeinrichtung zu beruhigen, die droht, aus dem Fenster zu springen.
