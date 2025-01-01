Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
85 Min.Ab 12
In Stuttgart werden David und Michael zu einer Reanimation in einem Altersheim gerufen. Die Diagnose: Kreislaufstillstand. In Dortmund helfen die Sanitäter Max und Rosi einer älteren Frau, die gestürzt ist und stark am Kopf blutet. Der Blutverdünner, den die Frau nimmt, verschlimmert die Situation. Währenddessen kommen Nico und Cora einer Patientin zu Hilfe, die versucht hat, sich zu Tode zu hungern. Sie fleht die beiden an, sie sterben zu lassen ...
