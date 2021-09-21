Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 21.09.2021: Episode 3
95 Min.Folge vom 21.09.2021Ab 12
Im Rettungswagen von Michael und David aus Stuttgart ist es ungewohnt still. Sie sind auf dem Weg zu einem acht Monate alten Baby. Die Kleine ist blau angelaufen und droht, zu ersticken. Jetzt zählt jede Sekunde. In Teltow rasen Ivo und Jenny von einem Patienten zum Nächsten. In diesem Fall leidet ein 94-Jähriger seit Stunden unter starkem Nasenbluten. Auch für Dennis und Denise ist in Konstanz keine Pause in Sicht. Ihr nächster Einsatz: ein Motorradunfall auf offener Straße.
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2020
