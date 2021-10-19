Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 19.10.2021: Episode 7
85 Min.Folge vom 19.10.2021Ab 12
In Stuttgart werden Michael und David von einem verzweifelten Mann kontaktiert. Seine Frau liegt hilflos und zuckend am Boden. Alles deutet auf einen Hirnschlag hin. Großeinsatz in Dortmund: Zusammen mit Feuerwehr und Polizei kommen Rosi und Max zu einer Tür-Notöffnung. Die beiden Notfallsanitäter sind auf das Schlimmste vorbereitet. Jenny und Ivo werden in Teltow zu einem Fahrradunfall gerufen. Mehrere Rennfahrer sind bei hoher Geschwindigkeit gestürzt.
