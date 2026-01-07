Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer
Folge vom 07.01.2026: Die Menschen des Wassers
44 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Was macht einen Ort so einzigartig, dass er zur Legende wird? Inspiriert vom Roman „The Lost World“ von Sir Arthur Conan Doyle brechen André Rygiert, der Survival-Experte Martin Linke und Kameramann Julian nach Südamerika auf. Das Trio will die Wildnis Venezuelas erkunden. Das große Abenteuer startet im Orinoco-Delta. Dort fischen die Männer im Einbaum und errichten gemeinsam mit den Ureinwohnern eine einfache Hütte. Anschließend führt die Reise in die Gran Sabana, eine beeindruckende Savannenlandschaft mit markanten Erhebungen, Flüssen und Wasserfällen.
