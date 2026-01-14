Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 14.01.2026
44 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

André Rygiert und seine Begleiter wollen in Venezuela den Roraima-Tepui erklimmen. Die einzigartige Landschaft auf der Hochebene des Tafelbergs inspirierte den britischen Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle zu seinem Roman „The Lost World“. Der lange Marsch durch die Wildnis der Gran Sabana ist beschwerlich. Die Abenteurer durchqueren einen reißenden Fluss und folgen einem schmalen Pfad. Jeder Schritt bringt sie ihrem Ziel näher. Oben auf dem Plateau packt André seine FPV-Drohne aus, um die bizarren Felsformationen im Nebel mit der Kamera einzufangen.

