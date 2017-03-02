Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2vom 02.03.2017
Folge 2: Arbeits- und Verkehrsrecht

91 Min.Folge vom 02.03.2017Ab 12

Auch heute klärt Rechtsanwalt Ingo Lenßen wieder eine Vielzahl spannender Rechtsfragen für Sie. Denn nur wer seine Rechte kennt, weiß, was er darf und was er lieber lassen sollte. Haben beispielsweise Eltern eine Aufsichtspflicht für ihre Kinder? Und ist ein kleines Nickerchen am Arbeitsplatz erlaubt? Außerdem erfahren Sie von Ingo Lenßen und dem Landeskriminalamt Bayern, wie Sie sich vor Spionage und Abzocke schützen können.

SAT.1 GOLD
