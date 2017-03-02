Arbeits- und VerkehrsrechtJetzt kostenlos streamen
Lenßen klärt auf
Folge 2: Arbeits- und Verkehrsrecht
91 Min.Folge vom 02.03.2017Ab 12
Auch heute klärt Rechtsanwalt Ingo Lenßen wieder eine Vielzahl spannender Rechtsfragen für Sie. Denn nur wer seine Rechte kennt, weiß, was er darf und was er lieber lassen sollte. Haben beispielsweise Eltern eine Aufsichtspflicht für ihre Kinder? Und ist ein kleines Nickerchen am Arbeitsplatz erlaubt? Außerdem erfahren Sie von Ingo Lenßen und dem Landeskriminalamt Bayern, wie Sie sich vor Spionage und Abzocke schützen können.
