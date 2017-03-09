Recht im Alltag und ArbeitslebenJetzt kostenlos streamen
Lenßen klärt auf
Folge 3: Recht im Alltag und Arbeitsleben
45 Min.Folge vom 09.03.2017Ab 12
In der Probezeit gibt es keine Kündigungsfrist. Der Chef kann auch mündlich kündigen. Sind lange Lücken im Lebenslauf Jobkiller? Rechtsanwalt Ingo Lenßen widmet sich in einer neuen Folge von "Lenßen klärt auf" wieder spannenden Fragen und Mythen rund um das Thema Arbeit, warnt sie gemeinsam mit dem LKA Bayern vor den Machenschaften Krimineller und gibt Rat bei ganz persönlichen Fragen.
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold