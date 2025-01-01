Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 1Folge 27
Folge 27: Tödliche Autorennen

23 Min.Ab 12

Sandra Braun (22) hat Angst um ihren Freund Mark Scholz (23), weil er an illegalen Autorennen teilnimmt. Sandra Braun vermutet, dass die Autos manipuliert werden, damit der Anführer der Clique, Timo Kreuz (20), immer Sieger bleibt. Nach zwei Todesfällen bittet sie Lenßen & Partner um Hilfe.

SAT.1
