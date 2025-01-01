Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Sexinserat mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 41
Sexinserat mit Folgen

Sexinserat mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 41: Sexinserat mit Folgen

23 Min.Ab 12

Der Rollstuhlfahrer Roland Tesch (33) wird brutal überfallen und danach mit Drohanrufen eingeschüchtert. Der Anrufer verlangt, dass Roland "Irina" endlich in Ruhe lässt. Roland Tesch kennt keine Frau mit diesem Namen! Die Spur führt die Ermittler von Lenßen & Partner ins Rotlichtmilieu ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen