Lenßen & Partner
Folge 41: Sexinserat mit Folgen
23 Min.Ab 12
Der Rollstuhlfahrer Roland Tesch (33) wird brutal überfallen und danach mit Drohanrufen eingeschüchtert. Der Anrufer verlangt, dass Roland "Irina" endlich in Ruhe lässt. Roland Tesch kennt keine Frau mit diesem Namen! Die Spur führt die Ermittler von Lenßen & Partner ins Rotlichtmilieu ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
