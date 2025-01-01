Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die vergewaltigte Cheerleaderin

SAT.1Staffel 1Folge 42
Die vergewaltigte Cheerleaderin

Folge 42: Die vergewaltigte Cheerleaderin

23 Min.Ab 12

Nina Schmitt (18), Cheerleaderin in einem American Football-Verein, wurde nach dem Training in der Umkleidekabine von einem Unbekannten brutal vergewaltigt. Als der Täter ein zweites Mal zuschlägt und wieder entkommt, gilt für Lenßen und seine Ermittler höchste Alarmstufe. Hat der abgewiesene Ex-Liebhaber von Nina, Tom Kaufmann (24), den Liebesentzug nicht überwunden?

