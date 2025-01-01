Lenßen & Partner
Folge 46: Die Entführung (1)
23 Min.Ab 12
Die zwölfjährige Tessa Strohheim wurde entführt - die Erpresser fordern von den millionenschweren Eltern fünf Millionen Euro Lösegeld. Steckt ein russischer Bordellbesitzer dahinter? Der Erpresseranruf deutet auf das Milieu der Russenmafia hin. Lenßen und seine Ermittler geraten immer mehr unter Druck ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1